Ordu 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında değişecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurların beklendiğini gösteriyor.

4 Temmuz Cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmaları gerekiyor.

5 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanakların görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek. 6 Temmuz Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 26°C arasında seyredecek. 7 Temmuz Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 26°C arasında olacak.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.