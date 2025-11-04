Ordu 04 Kasım Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 4 Kasım 2025 Salı günü, çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Sıcaklık 18°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %61 seviyesinde kalacak. Rüzgar ise güneybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:04'tür. Gün batımı ise 17:23 olarak bekleniyor.

5 Kasım Çarşamba günü hava, parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında olacak. Nem oranı %74 seviyesine yükselecek. Rüzgar hızı güneybatıdan saatte 10 km olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında seyredecek. Nem oranı %83 olacak. Rüzgar hızı yine güneybatıdan saatte 10 km süratinde esecek.

7 Kasım Cuma günü hava kısmen güneşli hale gelecek. Sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %80 olacak. Rüzgar hızı doğudan saatte 9 km olarak ölçülecek.

Kasım ayı boyunca Ordu'da ortalama sıcaklık 10°C bekleniyor. En düşük sıcaklık 6.7°C, en yüksek sıcaklık ise 14.2°C olarak kaydedildi. Ayrıca, ay boyunca ortalama 125 mm yağış bekleniyor. Nem oranı %76 seviyesinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarına dikkat edilmelidir. Alınacak önlemler sağlığınızı korumak açısından önemlidir.