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Ordu 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, orta şiddetli yağmurlarla birlikte 15°C ile 21°C arasında değişecek.

Ordu 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ordu'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, orta şiddetli yağmurlarla birlikte 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.55 km hızla esecek.

Cumartesi günü, 5 Temmuz 2025, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6.11 km hızla esecek.

Pazar günü, 6 Temmuz 2025, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar saatte 10 km hızla esecek.

Pazartesi günü, 7 Temmuz 2025, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar saatte 10 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların arttığı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de önem taşımaktadır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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