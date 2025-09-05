HABER

Ordu 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava koşulları güneşli ve açık olacak.

Hazar Gönüllü

Ordu'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava koşulları güneşli ve açık olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 27°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgarın saatte 10 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:59, gün batımı ise 18:54 olarak hesaplandı.

Hafta sonu, 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar günleri hava koşulları değişecek. Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 18°C ile 26°C arasında olması öngörülüyor. Pazar günü ise zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi, sıcaklıkların 15°C ile 22°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu ve gök gürültülü günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak da sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

