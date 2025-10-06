HABER

Ordu 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Ordu 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ordu'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı %68 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:30'da, gün batımı ise 18:02'de gerçekleşecek.

7 Ekim Salı günü hava sıcaklığının bol güneş ışığında 24°C'ye ulaşması bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü ise hafif yağmur yaşanabilir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 8 Ekim'deki sağanak yağışlar için su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurmakta yarar var. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler taşımak sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Uçabilecek nesnelerden uzak durarak olumsuz etkilerden en az şekilde etkilenebilirsiniz.

