Ordu 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

Ordu 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklıkların 19°C ile 25°C arasında olması bekleniyor. Pazar günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıkların 16°C ile 22°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Pazartesi günü yağmurun sürmesi ve sıcaklıkların 16°C ile 23°C arasında olması tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günleri yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak, sağlığı korumak açısından gereklidir. Sıcaklıkların 14°C ile 23°C arasında değişmesi, serin havaya uygun giyinmeyi gerektirir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak, ıslanmamak için uygun ayakkabı ve giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, olası hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Rüzgar hızları 3 ila 5 km/sa arasında olacaktır. Bu, genel olarak hafif rüzgarlı bir hava koşulunu işaret eder. Ancak, yağışlı günlerde rüzgar hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Açık alanlarda bulunurken rüzgarın etkilerini göz önünde bulundurmak ve gerekli önlemleri almak önem taşır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.

