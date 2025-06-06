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Ordu 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 06 Haziran Cuma hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte 23°C ile 12°C arasında değişecek.

Ordu 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ordu'da, 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte 23°C ile 12°C arasında değişecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir gün sunuyor.

Hafta sonu, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde hava durumu benzer şekilde güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 12°C arasında seyredecek. Bu süre zarfında, açık hava etkinlikleri ve piknikler için uygun koşullar devam edecek.

9 ve 10 Haziran tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 26°C ile 14°C arasında değişmesi öngörülüyor. Bol güneş ışığının etkisi, özellikle öğle saatlerinde daha sıcak bir hava hissi yaratabilir.

Bu dönemde, güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri yaparken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek veya hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

6 Haziran'dan itibaren Ordu'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Özellikle hafta sonu açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların artmasıyla, güneşin etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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