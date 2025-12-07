HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Aralık 2025'te hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da hava kapalıyken, Fatsa az bulutlu olacaktır. Ünye'de parçalı bulutlu hava beklenirken, Akkuş'ta en düşük sıcaklık 4.9°C tahmin edilmektedir. Haftanın ilerleyen günlerinde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurarak esnek olmanız önemlidir. Uygun kıyafet ve ayakkabılar giymek, olumsuz hava şartlarından korunmak için gereklidir.

Ordu 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 15.7°C olarak tahmin edilmektedir. Fatsa'da hava az bulutlu geçecektir. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 16.9°C beklenmektedir. Ünye'de hava parçalı bulutlu olup, en düşük sıcaklık 9.9°C, en yüksek sıcaklık 17.2°C olarak öngörülmektedir.

Akkuş'ta hava az bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 4.9°C, en yüksek sıcaklık 13°C tahmin edilmektedir. Perşembe'de hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 11.7°C, en yüksek sıcaklık da 16.6°C beklenmektedir. 8 Aralık Pazartesi günü Ordu'da hava çok bulutlu olacaktır. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin edilmektedir.

9 Aralık Salı günü öğleden sonra sağanak yağmur beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülmektedir. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 8°C olarak beklenmektedir. Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymelisiniz. Uygun ayakkabılar da tercih etmelisiniz. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmelisiniz. Vücut ısınızı korumak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi en aza indirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldıPark halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.