Ordu 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 15.7°C olarak tahmin edilmektedir. Fatsa'da hava az bulutlu geçecektir. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 16.9°C beklenmektedir. Ünye'de hava parçalı bulutlu olup, en düşük sıcaklık 9.9°C, en yüksek sıcaklık 17.2°C olarak öngörülmektedir.

Akkuş'ta hava az bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 4.9°C, en yüksek sıcaklık 13°C tahmin edilmektedir. Perşembe'de hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 11.7°C, en yüksek sıcaklık da 16.6°C beklenmektedir. 8 Aralık Pazartesi günü Ordu'da hava çok bulutlu olacaktır. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin edilmektedir.

9 Aralık Salı günü öğleden sonra sağanak yağmur beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülmektedir. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 8°C olarak beklenmektedir. Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymelisiniz. Uygun ayakkabılar da tercih etmelisiniz. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmelisiniz. Vücut ısınızı korumak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi en aza indirebilirsiniz.