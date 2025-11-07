Ordu 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları puslu güneşli bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 22°C olacak. En düşük sıcaklık ise 10°C civarında hissedilecek. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati ise 17:20.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Kasım Cumartesi günü hava koşulları puslu güneşli devam edecek. Sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında değişecek. 9 Kasım Pazar günü benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 20°C ile 7°C arasında olacak. 10 Kasım Pazartesi günü hava biraz daha bulutlu, güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve stabil. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir ortam sunuluyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle, sabah erken ve akşam geç saatlerde dışarı çıkarken bir ceket bulundurmak faydalı. Nem oranı yüksek olduğu için terleme ve rahatsızlıkların önüne geçmek gerek. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş kremini kullanmayı ihmal etmeyin. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinliklerini kolaylaştırıyor. Bu fırsatı değerlendirerek yürüyüş yapabilir veya açık hava sporlarına yönelmek mümkün.