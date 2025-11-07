HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Kasım 2025'te beklentiler puslu güneşli bir hava. Sıcaklık 22°C, en düşük ise 10°C civarında. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar 4 km/saat hızında esecek. 8 ve 9 Kasım'da da benzer hava koşulları sürecek. Dışarıda vakit geçirmek için ılımlı hava uygun, fakat sabah ve akşam saatlerinde ceket bulundurmak önemli. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın, açık hava etkinlikleri için fırsatlar mevcut.

Ordu 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Ordu'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları puslu güneşli bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 22°C olacak. En düşük sıcaklık ise 10°C civarında hissedilecek. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati ise 17:20.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Kasım Cumartesi günü hava koşulları puslu güneşli devam edecek. Sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında değişecek. 9 Kasım Pazar günü benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 20°C ile 7°C arasında olacak. 10 Kasım Pazartesi günü hava biraz daha bulutlu, güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve stabil. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir ortam sunuluyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle, sabah erken ve akşam geç saatlerde dışarı çıkarken bir ceket bulundurmak faydalı. Nem oranı yüksek olduğu için terleme ve rahatsızlıkların önüne geçmek gerek. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş kremini kullanmayı ihmal etmeyin. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinliklerini kolaylaştırıyor. Bu fırsatı değerlendirerek yürüyüş yapabilir veya açık hava sporlarına yönelmek mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildiIğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tarih verildi! Üretimi başlıyorTarih verildi! Üretimi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.