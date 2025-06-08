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Ordu 08 Haziran Pazar hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Ordu 08 Haziran Pazar hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafif değişiklikler gösterecek. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Bu, daha sıcak bir gün olacak. 10 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 25°C civarında kalacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı yine 25°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir gün olacak. 12 Haziran Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 25°C civarında kalacak. 13 Haziran Cuma günü sıcaklık 23°C civarında olacak ve kısmen güneşli geçecek. 14 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Yine kısmen güneşli bir gün olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak, 12 Haziran Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerektiğinde hazırlıklı olmak da faydalı olacaktır.

Yaz aylarında güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini unutmamak gerekiyor. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek cilt sağlığı ve genel iyilik için faydalıdır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde genellikle güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar olabileceğini göz önünde bulundurarak planlarınızı yaparken esnek olmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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