Ordu 09 Ekim Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hafif yağmurlar ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 4 ile 6 km arasında ölçülecek.

10 Ekim Cuma günü hafif sağanak yağmurlar ve parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında olacak. 11 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü kısa süreli sağanak yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Sürekli değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşır. Planlarınızı yaparken esnek olmak gerekecek. Yüksek nem oranı nedeniyle uygun kıyafetler seçilmelidir. Hava koşullarına göre aktiviteler planlanmalıdır.