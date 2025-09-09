HABER

Ordu 09 Eylül Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da, 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Sabah saatlerinden itibaren yağışların etkili olması bekleniyor.

Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C olacak. Nem oranı yüksek, rüzgar saatte 12 km hızla esecek. Bu koşullar, gün boyunca yağışların süreceğini, havanın serin ve nemli olacağını gösteriyor.

10 Eylül Çarşamba günü hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 düzeyinde, rüzgar saatte 13 km hızla esecek. 11 Eylül Perşembe günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması ve rüzgarın saatte 14 km ile esmesi öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü de yer yer sağanaklar devam edecek. Sıcaklıklar 24°C civarında, rüzgar yine saatte 14 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu ve gök gürültülü günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak, sağlığı korumak açısından gereklidir. Sıcaklıkların düşmesiyle, uygun giyinmek önem kazanıyor. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yoğun yağış saatlerinde trafikte dikkat edilmeli ve araçların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

