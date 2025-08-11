Ordu 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Ordu'nun Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 21.1°C, en düşük sıcaklık 18°C ve en yüksek sıcaklık 24°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. 13 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü ise hava sıcaklığının 27°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneşe maruz kalma süresi uzadıkça, güneş yanığı riski artar. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak, şapka ve uygun giysilerle korunmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gölge alanlarda dinlenmek sağlığı korumaya yardımcı olur.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Güneşe çıkarken gerekli önlemleri almak önemlidir. Vücudu serin tutmak için uygun adımlar atmak sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.