HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Ordu 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Ordu'nun Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 21.1°C, en düşük sıcaklık 18°C ve en yüksek sıcaklık 24°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. 13 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü ise hava sıcaklığının 27°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneşe maruz kalma süresi uzadıkça, güneş yanığı riski artar. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak, şapka ve uygun giysilerle korunmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gölge alanlarda dinlenmek sağlığı korumaya yardımcı olur.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Güneşe çıkarken gerekli önlemleri almak önemlidir. Vücudu serin tutmak için uygun adımlar atmak sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Ersan Şen'den 'şeffaflık' tepkisi! Özgür Özel'e seslendiProf. Dr. Ersan Şen'den 'şeffaflık' tepkisi! Özgür Özel'e seslendi
Yatarken içtiği sigara sonu oluyordu!Yatarken içtiği sigara sonu oluyordu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

Balıkesir'den acı haber geldi! Kimliği belirlendi

Balıkesir'den acı haber geldi! Kimliği belirlendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.