Ordu 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmur ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 9°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %83 olarak ölçülüyor. 12 Ekim Pazar günü yoğun yağışlar bekleniyor ve sıcaklık 8°C ile 10°C arasında olacak. Rüzgar hızları ise 2.5 ile 3.5 km/saat arasında tahmin ediliyor. Hava koşullarında ani değişimlere karşı dikkatli olunması öneriliyor. Şemsiye ve yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Cansu Akalp

Ordu'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hafif sağanak yağmur ve kısmen güneşli hava bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C civarında olacak. Nem oranı %83 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgar hızı 2.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:36, gün batımı saati ise 17:55'tir.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, Ordu'da daha yoğun yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %94'e yükselebilir. Rüzgar hızı 3.5 km/saat tahmin ediliyor. Pazar günü için gün doğumu saati 06:36, gün batımı saati ise 17:55'tir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 13 Ekim Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %49 seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı 3.54 km/saat olarak tahmin ediliyor. Pazartesi günü gün doğumu saati 06:36, gün batımı saati ise 17:55'tir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların artması öngörülüyor. Bu nedenle Pazar günü ve sonrasında dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları terleme ve vücut ısısının düşmesi riski yaratabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir. Rüzgar hızı düşük olacak fakat ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

