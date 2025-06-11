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Ordu 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 11 Haziran Çarşamba hava durumu kısmen güneşli olacak.

Ordu 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, Haziran ayı için tipik bir değerdir. Bölgenin iklimine uygun bir gün yaşanacaktır.

12 Haziran Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Günün çoğu kısmında güneşli bir hava bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 22°C civarına düşecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. 14 Haziran Cumartesi günü de hava sıcaklığı 19°C'ye gerileyecek. Kısa süreli sağanakların yaşanması muhtemel.

Ordu'nun Haziran ayındaki genel iklimi ortalama 18.2°C sıcaklık ve %83 nem oranıyla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu günlerin sayısı 10 civarındadır.

Hava koşullarına uygun açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Özellikle 13 ve 14 Haziran tarihlerinde beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, açık alanlarda bulunacakların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu bu günlerde su tüketimine özen göstermek gerekmektedir. Vücut dengesini korumak önemlidir.

Ordu'da Haziran ayı boyunca değişken hava koşulları yaşanması beklenmektedir. Planlanan etkinlikler öncesinde güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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