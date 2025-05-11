Ordu 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da, 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 14°C civarında olacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir.

12 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü yağmur ve çisenti olacağı tahmin ediliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü ise sağanak yağışlar söz konusu. Bu durum, Mayıs ayının ortalarına doğru yağışların artacağını göstermektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Planlarını esnek tutmaları da önemlidir.

Ordu'da Mayıs ayı, genellikle 14°C ortalama sıcaklıkla geçer. Bu ayda 10 yağmurlu gün ve 9 güneşli saat vardır. Bu veriler, bölgenin nem oranının yüksek olduğunu ve yağışların sıkça görüldüğünü gösterir. Bu nedenle, Mayıs ayında Ordu'ya seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir.

Ordu'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Hava durumuna uygun giyinmek, yol koşullarına dikkat etmek ve açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak, olası olumsuzlukları en aza indirmeye yardımcı olacaktır.