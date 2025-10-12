Ordu 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 12 Ekim 2025 Pazar günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 10°C ile 8°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz bir durum oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığının 16°C ile 7°C arasında olacağı öngörülüyor. Bu gün daha sıcak bir gün yaşanması beklenmektedir. 14 Ekim Salı günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında değişecek. 15 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 18°C ile 10°C arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde 12 Ekim'deki şiddetli yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağış ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif planlar yapmaları faydalı olacaktır. 13 Ekim'den itibaren hava koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle birlikte açık hava etkinlikleri için daha uygun bir dönem başlayacaktır.