Ordu 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü, hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 13,8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 16,3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %97. Rüzgar hızı 3,8 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı saati 17:12 olacak.

14 Kasım 2025 Cuma günü, şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 8°C olarak öngörülüyor. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar devam edecek. 16 Kasım 2025 Pazar günü bulutlu bir başlangıcın ardından güneş tekrar çıkacak.

Bu dönemde özellikle şiddetli yağışların beklendiği 14 Kasım Cuma günü, su baskınları ve taşkın riski bulunuyor. Dikkatli olunması gerekiyor. Ev ve iş yerlerinin su basabilecek bölgelerine su geçirmez malzemelerle önlem almak önemli. Yağmur sularının birikmesini engellemek için drenaj sistemleri kontrol edilmelidir. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar giymek ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır.

Sürücüler yol koşullarının kayganlaşabileceğini unutmamalıdır. Hızlarını düşürmeleri ve dikkatli bir şekilde seyahat etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.