Ordu 14 Ekim Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 14 Ekim 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 8°C civarında olacak. Yaklaşan günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 15 Ekim'de hafif yağmur, 16 Ekim'de orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Planlama yaparken hava durumunu dikkate almak, gerekli önlemler almak sağlık ve güvenlik açısından önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Ordu'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 8°C civarında olacak. Nem oranı %88. Rüzgar hızı 4.3 km/s olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:40. Gün batımı saati ise 17:51 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanması bekleniyor. 15 Ekim Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında değişecek. 16 Ekim Perşembe günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Bu gün sıcaklıklar 11°C ile 8°C arasında seyredecek. 17 Ekim Cuma günü hava tekrar hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 10°C arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek yardımcı olacaktır. Uygun ayakkabılar seçmek de ıslanmaktan korunmanıza katkı sunar. Sıcaklığın düşmesi ile kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek vücut ısınızı dengede tutar. Yağışlı günlerde trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Yola çıkarken daha dikkatli olmakta fayda var.

Hava koşullarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurmak gerekir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlık ve güvenliği sağlamanıza yardımcı olur.

hava durumu Ordu
