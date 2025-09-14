HABER

Ordu 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 14 Eylül 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli olacak.

Ordu 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında değişecek. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 25°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü hava kısmen bulutlu olacak ve sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında seyredecek. 17 Eylül Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği akşam ve sabah saatlerinde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Trafik kurallarına dikkat etmek de önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, önümüzdeki günleri daha rahat ve güvenli bir şekilde geçirebilirsiniz.

