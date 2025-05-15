Ordu 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C civarında. Gün boyunca yağmur ve çisenti bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 7°C olacak. Nem oranı %71 civarında. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

16 Mayıs Cuma günü hava daha sıcak geçecektir. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olarak öngörülüyor. 17 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. En yüksek sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. 18 Mayıs Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak.

Ordu'da Mayıs ayı genellikle 10°C ile 15.7°C arasında değişen ortalama sıcaklıklarla geçer. Bu ayda 134 mm yağış düşer ve nem oranı %77 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 14, güneşli saat sayısı ise 8 civarındadır.

Hava koşullarına bağlı olarak, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir.