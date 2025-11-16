Ordu 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu 15°C civarında olacak. Gün boyunca az bulutlu bir gökyüzü hakim. Sakin rüzgar koşulları da etkili olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

17 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklıkları 19°C'ye yükselecek. Güneşli bir hava bekleniyor. Salı günü sıcaklıklar 22°C'ye ulaşacak. Parlak güneş ışığı devam edecek. Çarşamba günü hava koşulları benzer şekilde sürecek. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemde hava oldukça elverişli.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için uygun kıyafetler giymeniz önemli. Güneş ışığından korunmayı unutmayın. Bol su tüketmek de gereklidir. Rüzgar hızı düşük olacak. Ancak açık alanlarda ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi bu hava koşullarını dikkate alarak planlayın. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.