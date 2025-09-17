HABER

Ordu 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şu şekilde olacak.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şu şekilde olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C, gündüz 24°C, akşam 22°C ve gece 18°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle az bulutlu ve sıcak kalacak. Rüzgar sabah güneybatıdan 11 km/saat, gündüz kuzeydoğudan 14 km/saat, akşam güneydoğudan 10 km/saat ve gece güneybatıdan 8 km/saat hızında esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %63, akşam %79 ve gece %84 seviyelerinde olacak.

18 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklığının 19°C ile 25°C arasında olması bekleniyor. Hafif yağmur geçişleri görülebilir. 19 Eylül Cuma günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 18°C ile 24°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 17°C ile 23°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir. Hava sıcaklıkları düşeceği için, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

