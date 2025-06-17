Ordu 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 25°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında olacak. Yağış ihtimali düşüktür. Yaklaşık %20 seviyesinde bekleniyor. Rüzgar hızı 4 km/saat civarındadır. UV endeksi 11 ile "Çok Sağlıksız" kategorisinde olacak. Bu nedenle, güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir.

18 Haziran Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 25°C arasında değişecek. 19 Haziran Perşembe günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. 20 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı öngörülüyor. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 19 Haziran'daki beklenen sağanak yağışlar ani hava değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre ayarlamak önemlidir.

Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız gereklidir. 19 Haziran'daki olası yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi iptal etmek veya kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha uygun olabilir. UV endeksinin yüksek olduğu günlerde güneşe çıkarken koruyucu önlemler almanız cilt sağlığınız açısından önemlidir.

Ordu'da hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Hava durumunu düzenli takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamak olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.