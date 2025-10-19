Ordu 19 Ekim Pazar hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 19 Ekim 2025 Pazar günü, hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağışlar bekleniyor. Nem oranının yüksek olması da öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde, 20 Ekim Pazartesi yer yer sağanaklar görülecek. 21 Ekim Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba ise parçalı bulutlu ve daha sıcak olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak önemli. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korur. Yüksek nem nedeniyle astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları gerekmekte. Tedavi planlarına sadık kalmak oldukça önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmalıyız. Şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınızı destekler.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik sorunları yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, güvenliğiniz için gereklidir. Unutmamalıyız ki hava koşulları her zaman değişkenlik gösterebilir.