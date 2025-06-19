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Ordu 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ordu 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 13°C ile 14°C arasında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %79 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

20 Haziran Cuma günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C'ye kadar çıkacak. 21 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. 22 Haziran Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken, 21 ve 22 Haziran tarihlerindeki yağış ihtimalini göz önünde bulundurmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağmura karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek vücut ısınızı dengelemeye yardımcı olur.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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