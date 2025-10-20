Ordu 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu yoğun yağışlarla geçecek. Sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 6°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 2,5 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 06:47'dir. Gün batımı saati ise 17:42 olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 21 Ekim Salı günü sıcaklığın 15°C civarında olacağı öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü ise sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Bu tarihlerde hava daha ılıman olacak.

Yoğun yağışların beklendiği 20 Ekim Pazartesi günü dikkatli olunması önemlidir. Açık alanlarda kalanların su birikintilerinden uzak durmaları gerekiyor. Mümkünse kapalı alanlarda kalmaları önerilmektedir. Sürücülerin yolda kaygan zeminlere karşı dikkatli olmaları şarttır. Hız limitlerine uyması gerekmektedir. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalı. Su tahliye sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanılması önerilir.