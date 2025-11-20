HABER

Ordu 20 Kasım Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 19°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %64, rüzgar hızı ise 10.7 km/saat civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20°C ile 23°C arasında değişecek. Bu dönemde kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem nedeniyle alerjilere dikkat edilmeli ve bol su içilmelidir. İşte detaylar...

Ordu'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10.7 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 17:08.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 20°C olması planlanıyor. 22 Kasım Cumartesi günü sıcaklığın 22°C olması tahmin ediliyor. 23 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli arası olacak.

Bu tür hava koşullarında sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir seçenek. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
