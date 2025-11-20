Ordu 20 Kasım Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10.7 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 17:08.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 20°C olması planlanıyor. 22 Kasım Cumartesi günü sıcaklığın 22°C olması tahmin ediliyor. 23 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli arası olacak.

Bu tür hava koşullarında sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir seçenek. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de sağlığınız açısından yararlı olacaktır.