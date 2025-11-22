HABER

Ordu 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20.2°C, gece en düşük 9.1°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76 seviyesinde bulunacak. Hafta sonu ise hava koşulları değişecek; 23 Kasım'da sıcaklık 22.2°C, 24 Kasım'da 19°C dolaylarında seyredecek. Rüzgar hızı ise artış gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önem taşıyor.

Cansu Akalp

Ordu'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20.2°C, gece ise en düşük sıcaklık 9.1°C civarında seyredecek. Nem oranı %76 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 9.1 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 17:05 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde 23 Kasım 2025 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu gibi görünüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22.2°C, gece en düşük sıcaklık 10.6°C olacak. Nem oranı %47 seviyelerinde. Rüzgar hızı 14.1 km/saat olarak öngörülmekte. Gün doğumu saati 07:26, gün batımı saati ise 17:06'dır.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava serin olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin edilmektedir. 25 Kasım 2025 Salı günü hava daha da soğuyacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 12°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi yaparken hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin.

Sabah ve akşam saatlerinde serin hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde ise hava daha sıcak olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önem taşır.

Rüzgar hızının artabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda güvenliğinizi sağlamak için gerekli önlemleri almanızda fayda var. Yüksek binaların yakınlarında veya ağaçlık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Son olarak, hava koşullarına uygun araç kullanımı da büyük önem taşıyor.

Rüzgarlı ve nemli havada araç kayma riski artabilir. Sürüş sırasında daha dikkatli olmak gerekmektedir.

