Ordu 22 Nisan Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü yerel sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. 24 Nisan Perşembe günü alçak bulutların hakim olduğu bir hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yine 16°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 25 Nisan Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 10°C civarında kalacak.

Ordu'nun Nisan ayı genelde serin ve yağışlıdır. Ortalama gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı ise 5°C civarındadır. Nisan ayında yağış miktarı ortalama 116 mm'dir. Bu, ay boyunca yaklaşık 12 yağmurlu gün anlamına gelir. Nem oranı ise %75 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde yağışların artması bekleniyor. Özellikle 23 Nisan Çarşamba ve sonrasındaki günlerde yağmurlu havalara hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken, yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Nisan ayının sonlarına doğru hava koşullarının daha stabil hale gelmesi ve yağışların azalması bekleniyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için daha uygun hava koşulları oluşacaktır.