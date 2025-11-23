HABER

Ordu 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz 25°C, gece 11°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. 24 Kasım Pazartesi günü hava serinleyecek ve sıcaklık 18°C'ye düşecek. 25 Kasım'da bulutlu bir hava hakim olacak. Haftanın sonuna doğru hava koşullarında değişiklikler görülecek. Günlük aktiviteler için hava durumuna dikkat edilmesi, giyimde kat kat giyinmek önemli olacaktır.

Ordu'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C. Gece en düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %41 seviyelerinde olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 24 Kasım Pazartesi günü hava daha serinleşecek. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olarak öngörülüyor. 25 Kasım Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 10°C olarak tahmin ediliyor. 26 Kasım Çarşamba günü bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 8°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü hava 20°C civarında, parlak güneş ışığı altında olacak. 28 Kasım Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 7°C olarak öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 12°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi yaparken hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava bekleniyor. Bu nedenle kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıkları yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Rüzgar hızının artabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda güvenliğinizi sağlamak için gerekli önlemleri almanızda fayda var. Yüksek binaların yakınlarında veya ağaçlık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Son olarak, hava koşullarına uygun araç kullanımı da önemlidir. Rüzgarlı ve nemli havada araç kayma riski artabilir. Sürüş sırasında daha dikkatli olunmalıdır.

