Ordu 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ordu'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Hava ılık bir şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif eserken yağış ihtimali düşüktür. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacaktır. 25 Eylül Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında değişecektir. 26 Eylül Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının 16°C civarında olması tahmin edilmektedir. 27 Eylül Cumartesi günü alçak bulutlar ile 17°C'lik sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 25 ve 26 Eylül tarihlerindeki yağışlı günlerde, etkinlik planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bu durum, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Uygun kıyafetler giymek, olası soğuk algınlıklarına karşı koruyucu olacaktır.

24 Eylül'de Ordu'da güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde ise yağışlı ve daha serin koşullar öngörülmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

