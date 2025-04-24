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Ordu 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca 10°C ile 16°C arasında değişecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Cuma günü yağmur geçişleri öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında olacak. Cumartesi günü yer yer sağanaklar tahmin ediliyor. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişecek. Pazar günü ise bir-iki kısa süreli sağanak görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında olacak.

Ordu 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Nisan ayı boyunca Ordu'da ortalama yüksek sıcaklıklar 14°C ile 16°C arasında. Ortalama düşük sıcaklıklar ise 7°C ile 8°C civarında seyrediyor. Nisan ayında yağış miktarı ortalama 11 mm. Bu durum, bölgenin nem oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösteriyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız önerilir. Sıcaklıkların 7°C ile 18°C arasında değişmesi, kat kat giyinmeyi kolaylaştırır. Böylece Ordu'daki hava koşullarına uygun bir şekilde gününüzü geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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