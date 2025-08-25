Ordu 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlarla başlayacak. Yağmur gün boyunca devam edecek. Sıcaklıkların 18°C ile 22°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hava boğucu hissedilebilir. Rüzgarın ortalama hızı 14 km/saat olacak.

Salı günü hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise kısmen güneşli ve yer yer bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, vühcudun su dengesini korumak için bol su içmek faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı düzenlemenize yardımcı olur. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilir ve günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde planlayabilirsiniz.