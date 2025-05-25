Ordu 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine uygun. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 26 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 15°C civarında seyredecek. 27 Mayıs Salı günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 11°C olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü alçak bulutların hakim olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 27 Mayıs Salı günü öngörülen yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgârın zaman zaman etkisini artırması nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyaların rüzgâr nedeniyle savrulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

25 Mayıs Pazar günü Ordu'da hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Takip eden günlerde hava durumundaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.