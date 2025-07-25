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Ordu 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 28°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Ordu 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarlarında. Gece ise 18°C civarlarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerlerine yakın. Bu durum bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 29°C'ye yükseleceği öngörülüyor. 27 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33°C'ye kadar çıkabilir. Özellikle öğle saatlerinde artan sıcaklıklar daha belirgin hale gelebilir.

Bu dönemde güneş ışınları dik açıyla gelmeye başlayacak. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Bu durum cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Şapka ve koruyucu giysi tercih edilmelidir. Bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması önlenmelidir.

Sıcaklıkların artması, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak adına dikkatli olmaları gerekir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir. Bu sayede olası sürpriz hava koşullarına karşı önceden önlem alınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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