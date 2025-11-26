HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

26 Kasım 2025'te Ordu'da hava durumu ilçelere göre farklılık gösteriyor. Altınordu'da kapalı ve bulutlu bir hava beklenirken, Ünye'de az bulutlu ve güneşli olacak. Özellikle 27-30 Kasım tarihleri arasında hava değişkenliği dikkat çekiyor. Sıcaklıklar 6.5°C ile 22.3°C arasında değişiyor. Vatandaşların sağlıkları için hava koşullarını takip etmeleri ve uygun giyinmeleri öneriliyor. Ayrıca, yağmur ve rüzgar için hazırlıklı olmaları önemli.

Ordu 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu ilçelere göre değişiyor. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 6.5°C, en yüksek sıcaklık ise 15.6°C. Ünye'de hava az bulutlu. Burada en düşük sıcaklık 11.4°C, en yüksek sıcaklık 22.3°C olarak bekleniyor. Diğer ilçelerde de hava koşulları ve sıcaklık değerleri benzer farklılıklar gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu genelinde hava durumu daha değişken hale gelecek. 27 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve aralıklı güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü puslu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü ise hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik vatandaşların dikkatini çekmeli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun giyinmek ve kat kat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağış ihtimalleri göz önünde bulundurulmalı. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak yararlı olur. Rüzgar hızı artabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda mümkünse rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarındaki ani değişimler sağlığı etkileyebilir. Buna göre hazırlıklı olmak oldukça önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.