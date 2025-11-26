Ordu 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu ilçelere göre değişiyor. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 6.5°C, en yüksek sıcaklık ise 15.6°C. Ünye'de hava az bulutlu. Burada en düşük sıcaklık 11.4°C, en yüksek sıcaklık 22.3°C olarak bekleniyor. Diğer ilçelerde de hava koşulları ve sıcaklık değerleri benzer farklılıklar gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu genelinde hava durumu daha değişken hale gelecek. 27 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve aralıklı güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü puslu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü ise hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik vatandaşların dikkatini çekmeli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun giyinmek ve kat kat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağış ihtimalleri göz önünde bulundurulmalı. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak yararlı olur. Rüzgar hızı artabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda mümkünse rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarındaki ani değişimler sağlığı etkileyebilir. Buna göre hazırlıklı olmak oldukça önemlidir.