Ordu 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Ekim Pazartesi günü hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %52, rüzgar hızı ise 2.37 km/saat bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

28 Ekim Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %63, rüzgar hızı 9.3 km/saat olacak. Dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

29 Ekim Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %83, rüzgar hızı ise 14 km/saat olabilir. Su geçirmez bir mont ve uygun ayakkabılarla hazırlıklı olmalısınız.

30 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %81, rüzgar hızı 14 km/saat bekleniyor. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı esnek tutmanız önerilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılarla hazırlıklı olmanız önemlidir. Olası rahatsızlıkları önlemek için bu tavsiyeleri göz önünde bulundurun.