HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 22°C olarak beklenecek ve güneşli bir gün sunacak. 28 Ekim Salı günü hava serinleyerek 20°C'ye düşecek. 29 Ekim Çarşamba günü ise yağışlı havaya hazırlıklı olmak için su geçirmez giysiler tercih edilmeli. 30 Ekim Perşembe günü ise güneşli bir hava ile 17°C olması öngörülüyor. Hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Ordu 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ordu'da 27 Ekim Pazartesi günü hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %52, rüzgar hızı ise 2.37 km/saat bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

28 Ekim Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %63, rüzgar hızı 9.3 km/saat olacak. Dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

29 Ekim Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %83, rüzgar hızı ise 14 km/saat olabilir. Su geçirmez bir mont ve uygun ayakkabılarla hazırlıklı olmalısınız.

30 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %81, rüzgar hızı 14 km/saat bekleniyor. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı esnek tutmanız önerilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılarla hazırlıklı olmanız önemlidir. Olası rahatsızlıkları önlemek için bu tavsiyeleri göz önünde bulundurun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşiş Dağı’nda mevsimin ilk kardan adamı yapıldıKeşiş Dağı’nda mevsimin ilk kardan adamı yapıldı
Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldelerGiresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.