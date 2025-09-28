HABER

Ordu 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 20°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde 29 Eylül Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 30 Eylül Salı günü yağmur geçişleri olacak. 1 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. 2 Ekim Perşembe günü kısa süreli sağanaklar yaşanacak. 3 Ekim Cuma günü ise bulutlu hava koşulları hakim olacak. 4 Ekim Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar ile ıslanmaktan korunmak mümkündür. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 20°C civarında seyrettiği günlerde kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek de iyi bir seçenek. Hava koşullarına uygun planlar yapmalıyız. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek daha sağlıklı olacaktır. Kapalı alanlarda gerçekleştirmeyi düşünmek mantıklıdır.

hava durumu Ordu
