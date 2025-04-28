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Ordu 28 Nisan Pazartesi hava durumu: Ordu'da havalar nasıl olacak, açık mı, kapalı mı?

Ordu 28 Nisan Pazartesi hava durumu tahminlerine göre havanın hafif yağmurlu ve serin olması bekleniyor. İşte Ordu'da hava durumu...

Ordu 28 Nisan Pazartesi hava durumu: Ordu'da havalar nasıl olacak, açık mı, kapalı mı?
Nilgün Akbıyık

Ordu'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 10°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında seyredecek. Bu dönemde Ordu'da ortalama gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 9°C olarak bekleniyor.

29 Nisan Salı günü alçak bulutlar ile birlikte hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 10°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı 7°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 11°C olacak.

Bu dönemde Ordu'da ortalama gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 9°C olarak öngörülüyor. Mayıs ayında Ordu'da ortalama 13 yağmurlu gün ve 8 güneşli gün bulunuyor.

Bu hava koşullarına göre, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanız yararlı olacaktır. Serin günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca, yağışlı günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olmak da gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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