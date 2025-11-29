HABER

Ordu 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

29 Kasım 2025 tarihinde Ordu'da hava durumu çeşitlilik gösteriyor. Altınordu'da kapalı ve bulutlu, Fatsa'da ise açık ve güneşli bir hava mevcut. Hava sıcaklıkları 7,1°C ile 16,5°C arasında değişiyor. 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Soğuk ve yağışlı günlerde dikkat edilmesi gerekenler arasında uygun giyinmek ve trafik güvenliğine özen göstermek yer alıyor. Açık hava etkinlikleri de gözden geçirilmelidir.

Ordu'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu farklılık göstermektedir. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 7,1°C, en yüksek sıcaklık ise 15,1°C olarak tahmin edilmektedir. Fatsa'da hava açık ve güneşli. Burada en düşük sıcaklık 8,9°C, en yüksek sıcaklık 16,5°C olarak beklenmektedir. Ünye'de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 9,4°C, en yüksek sıcaklık ise 15,7°C olarak öngörülmektedir. Gölköy'de hava az bulutlu. En düşük sıcaklık 7,3°C, en yüksek sıcaklık 14,6°C olarak tahmin edilmektedir. Perşembe'de hava kapalı ve bulutlu. Burada en düşük sıcaklık 10,6°C, en yüksek sıcaklık 18,4°C olarak beklenmektedir.

30 Kasım 2025 Pazar günü, Ordu genelinde hava koşullarının daha bulutlu olması beklenmektedir. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar, en düşük 6°C, en yüksek 16°C civarında seyredecektir. 1 Aralık Pazartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 2 Aralık Salı günü ise daha bulutlu ve serin bir hava hakim olacaktır. Bu dönemde sıcaklıkların 3°C ile 15°C arasında değişmesi öngörülmektedir.

Hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Ordu'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Kaygan zeminlerden uzak durmak, trafik güvenliğini artıracaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giyinmek gerekmektedir. Bu, soğuk algınlıkları ve diğer sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Hava koşullarına bağlı planlanan açık hava etkinlikleri gözden geçirilmelidir. Gerekirse etkinlikler iptal edilmelidir. Düzenli hava durumu takibi, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.

