Ordu 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü, Ordu'da hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 7°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %58 ile %88 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 4,6 km/s ile 15,9 km/s arası olacak. Gün doğumu 07:32'de, gün batımı 17:03'te gerçekleşecek.

Pazartesi günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Yer yer sağanak yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklık 6°C ile 13°C arasında olacak. Nem oranı %64 ile %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 4,6 km/s ile 15,9 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati ise 17:03 olarak tahmin ediliyor.

Salı günü, hava koşullarında daha belirgin bir değişiklik görülecek. Bulutlu ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %65 ile %88 arasında olacak. Rüzgar hızı 4,6 km/s ile 15,9 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı 17:03 olarak tahmin ediliyor.

Çarşamba günü, hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Yüksek bulutlar arasından güneş görülecek. Sıcaklık 3°C ile 14°C arasında değişebilir. Nem oranı %64 ile %88 arasında olacak. Rüzgar hızı 4,6 km/s ile 15,9 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati ise 17:03 olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Sıcaklık düşerse, kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumak soğuk algınlığı riskini azaltır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak daha sağlıklı günler geçirmenize yardımcı olacaktır.