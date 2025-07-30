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Ordu 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Ordu 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması beklenmektedir. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %91 seviyelerinde, rüzgar hızı ise 6 km/s olarak tahmin edilmektedir.

31 Temmuz Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %80 seviyelerinde seyredecektir. 1 Ağustos Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece 20°C civarında olacak. Nem oranı %83 seviyelerinde olacaktır. 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmurların görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %78 seviyelerinde olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarıda vakit geçirmeleri gerektiğinde dikkatli olmaları faydalıdır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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