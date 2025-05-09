HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 9 Mayıs Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri yayımlandı. Ordu'da hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak.

Ordu 9 Mayıs Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 14.4 km/saat olarak bekleniyor.

10 Mayıs Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında seyredecek. 11 Mayıs Pazar günü bulutlar arasında aralıklı güneş ışıkları bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü hava daha çok bulutlu geçecek.

Ordu'nun Mayıs ayı genellikle 10°C ile 15°C arasında değişen sıcaklıklarla bilinir. Bu dönem yağışlı ve nemli bir süreçtir. Yağmurlu gün sayısı 13'e kadar çıkabilir. Nem oranı %75 civarındadır.

Bu hava koşullarına göre, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun hazırlık yaparak konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maydonoz Döner'e operasyon! F serili dolar ele geçirildiMaydonoz Döner'e operasyon! F serili dolar ele geçirildi
PSA testini ertelemeyin!PSA testini ertelemeyin!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Osimhen için Fenerbahçe iddiası: "Ali Koç istiyor, para hazır"

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Terör örgütü PKK iddiasını "Bu kez başardık" diyerek duyurdu

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

Erbakan canlı yayında parti adı verip yeni ittifaka dikkat çekti

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak!

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.