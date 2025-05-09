Ordu 9 Mayıs Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 14.4 km/saat olarak bekleniyor.

10 Mayıs Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında seyredecek. 11 Mayıs Pazar günü bulutlar arasında aralıklı güneş ışıkları bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü hava daha çok bulutlu geçecek.

Ordu'nun Mayıs ayı genellikle 10°C ile 15°C arasında değişen sıcaklıklarla bilinir. Bu dönem yağışlı ve nemli bir süreçtir. Yağmurlu gün sayısı 13'e kadar çıkabilir. Nem oranı %75 civarındadır.

Bu hava koşullarına göre, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun hazırlık yaparak konforlu bir gün geçirebilirsiniz.