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Ordu’da bir kişinin bahçede ölü bulunmasıyla ilgili 1 tutuklama

Ordu’da bir kişinin evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ordu’da bir kişinin bahçede ölü bulunmasıyla ilgili 1 tutuklama

Olay, Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi’nde 4 Haziran tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (68) isimli şahıs, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına kesici ve ezici aletle vurulmak suretiyle evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), isihbarat, asayiş ve olay yeri inceleme timlerinden oluşan özel bir ekip kurularak, çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.U. (62), A.U. (49), Y.B. (60) ve S.G. (41) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, ’kasten öldürme’ suçunda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, şüpheli S.G.’nin sakladığı bölgede ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen dört şüpheliden S.G. ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi, N.U., A.U. ve Y.B. isimli şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu
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