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Ordu'da eğitime kar engeli! 17 ilçede okullar tatil edildi...

20.03.2025 19:43
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Ordu'da kar yağışı nedeniyle 21 Mart günü 17 ilçede okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada görev yapan, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu'da eğitime kar engeli! 17 ilçede okullar tatil edildi...

Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Cuma günü 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

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Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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Ayrıca eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili Ordu
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