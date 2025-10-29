HABER

Ordu’da jandarma ekiplerinin bir haftalık faaliyetleri

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan toplamda 27 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında, Jandarma Asayiş Timleri tarafından 26 bin 315 şahıs sorgusu ve 9 bin 732 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 56 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik jandarması tarafından yapılan çalışmalarda ise 10 bin 833 araç kontrol edilirken, yol kullanıcılarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa yurtdışına çıkma yasağı, 8 şüpheli hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 5 kilo 141 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 adet sentetik hap, 2 gram skunk, 45 gram metamfetamin ve 77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda ise 12 şüpheli şahıs yakalandı. Organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 şahsa ev hapsi verildi, 4 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Yapılan aramalarda ise 72 adet 37 milyon 686 bin TL değerinde imzalı senet, 53 adet boş senet, 30 adet çek, 4 adet kitapçık senet karnesi, 5 adet alacak sözleşmesi, 3 adet 60 kişiyi içeren alacaklar listesi, 2 adet hesap cüzdanı, 3 adet başkasına ait tapu, 8 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 121 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet dedektör, 1 adet kasatura, çeşitli miktarlarda alkollü içki, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 1 adet otomobil ele geçirildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ordu’da jandarma ekiplerinin bir haftalık faaliyetleri 1

Ordu’da jandarma ekiplerinin bir haftalık faaliyetleri 2

Kaynak: İHA

Ordu
