Ordu’da kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskipazar Mahallesi’nde bir ikamette ve Altınordu ilçesi yeni otogar mevkiinde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 230 kilogram tütün, 98 bin dal makaron, 4 adet jeneratör, 110 adet matkap ve taş delici, 435 adet makine aparatı, 26 adet parfüm ve 12 adet çeşitli emtia ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

