Ordu’da kaçakçılık operasyonu

Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonu kapsamında kaçak tütün mamulleri ile çok sayıda emtia ele geçirildi.

Ordu'da kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskipazar Mahallesi’nde bir ikamette ve Altınordu ilçesi yeni otogar mevkiinde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 230 kilogram tütün, 98 bin dal makaron, 4 adet jeneratör, 110 adet matkap ve taş delici, 435 adet makine aparatı, 26 adet parfüm ve 12 adet çeşitli emtia ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ordu
