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Ordu'da otomobil sitenin bahçesine uçtu: 1 ölü

Ordu'da, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Yıldızlı (44), yaşamını yitirdi. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da otomobil sitenin bahçesine uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Yıldızlı yönetimindeki 35 AH 3665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düştü.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
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