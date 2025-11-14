HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla inceleme başlatıldı.

Ordu’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Bayramca Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 34 JB 6619 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.'ye çarptı.

Ordu’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı 1

YARALI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savrulan H.S. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.S. ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla inceleme başlatıldı.

(İHA)

14 Kasım 2025
14 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Çorum! Dolu yağışı kazaya neden oldu: 10 yaralıYer: Çorum! Dolu yağışı kazaya neden oldu: 10 yaralı
Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu! Bakan Yumaklı'dan taziye ziyaretiPilot Hasan Bahar şehit olmuştu! Bakan Yumaklı'dan taziye ziyareti
Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Astsubayı darbetmişlerdi... Özür videosunda Sedat Peker detayı

Astsubayı darbetmişlerdi... Özür videosunda Sedat Peker detayı

Büyük umutlarla Bayern Münih'e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor!

Büyük umutlarla Bayern Münih'e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor!

Serveti konuşuluyor! İstanbul'da daireler, villa ve...

Serveti konuşuluyor! İstanbul'da daireler, villa ve...

Altın şahlandı 'O sorunun cevabı hayır'

Altın şahlandı 'O sorunun cevabı hayır'

Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.